Le mercato de l’ASSE correspond-il aux ambitions du club ?

Le mercato étant refermé, le vice-président de l’ASSE, Huss Fahmy, a fait le point sur le recrutement. Il estime qu’il est encore trop tôt pour juger le recrutement.

ASSE : Un mercato estival qui vaut 25 M€

L’ASSE est leader de la Ligue 2 après 5 journées de championnat. Elle a enregistré trois victoires et deux matchs nuls, et est invaincue. C’est un début de saison idéal pour le club relégué, dont l’objectif est de faire la course en tête, et ainsi retrouver la Ligue 1 à la fin de l’exercice 2025-2026.

Lisez aussi : ASSE : Grosse nouvelle pour Zuriko Davitashvili

Pour permettre aux Verts d’atteindre leur but, les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV) ont fait un mercato ambitieux. Ils ont investi 25 M€ dans le recrutement cet été. Sept nouveaux joueurs ont renforcé l’effectif d’Eirik Horneland, en plus de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah, dont les options d’achat ont été levées.

Fahmy : « La suite de la Ligue 2 déterminera si le mercato a été un succès »

Revenu sur le mercato estival de l’AS Saint-Etienne, Huss Fahmy avoue qu’il est ambitieux, mais qu’il faut encore un peu de temps pour apprécier ses effets. « Cet été, nous avons eu l’opportunité de construire un effectif et de poursuivre notre politique de développement. Le défi pour nous va être de s’adapter à la Ligue 2, un championnat très relevé et compétitif. Nous voulons voir comment ce que nous avons construit cet été fonctionne maintenant […], dans la réalisation de nos objectifs afin de déterminer si le mercato a été un succès », a-t-il confié à beIN Sports.

À voir

PSG : Luis Enrique reçoit une bonne nouvelle de l’infirmerie

Lisez aussi : ASSE : Horneland tient son nouveau patron du milieu

En attendant donc de mieux juger le mercato estival de KSV, le vice-président de l’ASSE a déclaré : « Il y a eu beaucoup de changements en peu de temps et il faudra du temps pour que tout se mette en place. […]. Nous sommes satisfaits du travail effectué, mais il reste encore à faire ».

Huss Fahmy optimiste pour la montée en Ligue 1

Au sujet de la remontée en Ligue 1, Huss Fahmy est optimiste, vu les premiers résultats des Verts en Ligue 2. « Ce début de saison est positif, je sens le groupe et le coach, impliqués. Il y a une volonté mutuelle de progresser tous ensemble, joueurs, staff et dirigeants. Mais il faudra rester humble pour performer et garder confiance en nous et nos forces. On se doit donc d’avoir des ambitions et c’est notre objectif », a-t-il noté.