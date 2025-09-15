Alerte à l’OM : De Zerbi enregistre 2 forfaits face au Real

L’OM devra composer avec un effectif diminué face au Real Madrid ce mardi en Ligue des champions. Roberto De Zerbi est privé de deux joueurs clés pour choc européen.

Real Madrid-OM : De Zerbi devra faire sans Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré

Pour le match de ce mardi soir entre l’OM et le Real Madrid en Ligue des champions, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur un groupe au complet. Puisque l’entraîneur marseillais enregistre deux coups durs de dernière minute. Le premier concerne Nayef Aguerd. Le défenseur marocain n’a pas pu participer à l’entraînement de ce lundi, indique RMC.

Nayef Aguerd suit un protocole commotion, après avoir reçu un coup à la tête lors de la victoire face à Lorient. Il sera donc absent pour le match face au Real Madrid (21h). L’ancien Rennais avait brillé face aux Merlus. Son absence est une mauvaise pour l’OM, et relance la titularisation de Leonardo Balerdi.

De Zerbi devra aussi se passer de Hamed Junior Traoré. L’attaquant ivoirien a lui aussi manqué la séance du jour en raison d’une lésion à la cuisse. Il manquera donc le choc contre le Real Madrid. L’entraîneur de l’OM fera le point sur son groupe ce soir en conférence de presse.