Le Stade Rennais atomise l’OL et attend le FC Nantes !

Le vestiaire du Stade Rennais est chaud pour enchainer une nouvelle victoire après celle obtenue face à l’OL. Le FC Nantes est prévenu.

Stade Rennais : Habib Beye prépare une surprise au FC Nantes

Le Stade Rennais a frappé fort contre Lyon, mais l’équipe reste lucide. Un succès 3-1 qui illustre la dynamique actuelle, sans pour autant faire oublier que la constance reste la clé. Le collectif a montré de la solidité, mais personne ne veut tomber dans l’euphorie.

Valentin Rongier, capitaine rennais, a rappelé la réalité. Lyon a dominé certains moments, avec un jeu propre et construit. Rennes, lui, a répondu par du caractère et par l’apport des remplaçants. C’est là que s’est jouée la différence. Pour lui, l’essentiel est de répéter ces performances. Son regard se tourne déjà vers le derby à Nantes. Un match qui s’annonce intense, où il faudra confirmer.

« Ils ont maîtrisé la première période, c’est une équipe qui joue bien au ballon. (…) Il faut retenir le caractère de l’équipe, l’apport des entrants. C’est super important, mais il faut enchaîner. Si on veut être respecté, il faut gagner la semaine prochaine », a-t-il déclaré après la rencontre.

Habib Beye, de son côté, a salué notamment la performance d’un homme : Brice Samba. Le gardien a sorti une double parade en première période, un moment qui a tout changé. Sans lui, le scénario aurait été différent. « Je dédie cette victoire à Brice Samba. S’il ne fait pas cet arrêt-là, ce n’est pas du tout le même match. (…) Je l’ai dit devant tout le monde, il nous fait gagner le match », a réagi le coach rennais.

Le Stade Rennais est en pleine forme et pourrait infliger une défaite au FC Nantes. Le choc aura lieu à la Beaujoire le samedi prochain pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.