Real-OM : L’aveu de Tchouaméni fait vibrer les supporters

Le choc entre Real Madrid-OM promet d’être intense en Ligue des champions. Mais avant ce dueal européen, Aurélien Tchouaméni a tenu des propos élogieux à l’égard de la ferveur marseillaise.

Real-OM : Aurélien Tchouaméni l’avoue, le Vélodrome le fait rêver

L’Olympique de Marseille se prépare pour un défi immense. Mardi prochain, les Olympiens se rendent à Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi devront faire face à une équipe madrilène en grande forme. Joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni s’est d’ailleurs exprimé sur cette rencontre.

Lire aussi : Equipe de France : Tchouameni comme un patron

L’international tricolore a surtout livré une confession qui enflamme les supporters phocéens. Il a avoué être fasciné par le public du Vélodrome. Au point où il aurait aimé jouer dans l’enceinte du Boulevard Michelet. « Ça aurait été cool de jouer là-bas parce qu’on sait qu’à Marseille il y a une ferveur particulière », a confié l’ancien Monégasque en conférence de presse.

À voir

Sélection : Tchouaméni se moque du PSG pour Dembélé et Doué

Lire aussi : Coup de tonnerre : Le PSG prépare l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni !

Ses déclarations confirment une fois de plus la réputation du Vélodrome. Elles attestent aussi l’ambition des supporters de l’OM de voir leur équipe briller en C1. Cette mission sera rude. Les Merengues réalisant un sans-faute en ce début de saison (3 victoires en 3 matchs). Ils attendent les Olympiens de pied ferme à domicile. « On a hâte de commencer cette campagne », a indiqué Aurelien Tchouaméni.