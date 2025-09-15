FC Nantes : Anthony Lopes impatient de retourner à Lyon

Après huit mois et demi passés au FC Nantes, Anthony Lopes est impatient de retourner à Lyon. Il a d’ores et déjà coché une date sur son calepin.

OL-FC Nantes : Rendez-vous à Lyon le 30 novembre

Anthony Lopes a quitté l’OL le 1er janvier 2025 et s’est engagé librement avec le FC Nantes. Remplacé par Lucas Perri dès le début de la saison dernière et écarté du groupe professionnel ensuite, il était resté six mois sans jouer avec le club rhodanien, avant d’être libéré de son contrat. Ayant rebondi chez les Canaris, où il est le gardien de but titulaire, le dernier rempart du FCN va croiser l’Olympique Lyonnais à Lyon, le 30 novembre 2025, lors de la 14e journée de Ligue 1.

Anthony Lopes va enfin dire au revoir au pubic lyonnais

À deux mois et demi de ces retrouvailles, il a hâte de faire son retour au Groupama Stadium et ainsi retrouver des supporters qui l’ont adulé pendant plus d’une décennie. « Je n’ai pas pu réellement leur dire au revoir », a regretté Anthony Lopes sur le plateau de Ligue 1+ dimanche. Poussé dehors, il avoue qu’on ne lui a « pas laissé la possibilité de pouvoir tout simplement dire au revoir » au public du Groupama Stadium.

L’hommage des supporters de l’OL à l’emblématique portier

Il faut noter que le gardien franco-portugais a été formé à l’OL (2000-2008) et y a joué avec la Réserve (2008-2012), puis en Ligue 1 pendant 12 saisons consécutives (2012-2024). Il a donc passé 24 années au club de Lyon avant de rejoindre le FC Nantes. Anthony Lopes a disputé 489 matchs officiels en professionnel sous le maillot lyonnais.

Lors de son départ, un groupe de supporters lui avait rendu hommage à travers un message sur une banderole déployée dans une tribune de Décines en janvier : « Antho Lopes, de Tola Vologe à Décines, 24 années de fidélité. Merci Antho », pouvait-on lire.

Il faut aussi rappeler que le portier de 34 ans avait affronté l’Olympique Lyonnais avec l’équipe nantaise, le 26 janvier 2024, mais c’était au stade de la Beaujoire (3-3).