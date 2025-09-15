Mercato FC Nantes : Une pépite du FCN affole l’Europe !

Une révélation du FC Nantes attise déjà les convoitises de nombreux clubs européens. Des offres arrivent pour le jeune crack nantais.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati, déjà sous surveillance

Encore une fois titulaire avec le FC Nantes, encore une fois solide derrière contre l’OGC Nice. Tylel Tati impressionne. En tribunes, les regards se fixent sur lui, et les carnets se remplissent. Les supporters n’ont pas oublié Nathan Zézé, parti cet été en Arabie Saoudite. Le vide devait peser. Mais à 17 ans, Tylel Tati a pris le relais. Sans trembler, il s’est imposé dans l’axe. En un mois et demi, il est devenu l’un des Canaris les plus constants.

Le jeune crack dispose d’un simple contrat stagiaire, pas prévu pour le haut niveau si tôt, mais Tati s’impose déjà comme une révélation. Luis Castro, séduit par sa maturité, l’a lancé sans hésiter. Et le gamin, formé à Clairefontaine puis arrivé en 2023 pour les U17, a répondu avec puissance, rigueur et une étonnante justesse. Il suscite un engouement immédiat.

En tribunes, ça s’agite. Des émissaires de clubs français viennent spécialement pour lui. Même chose côté anglais, italien ou allemand. Nantes, prévenu, sait qu’il doit agir vite. Car Tylel Tati doit encore prouver dans la durée, mais l’intérêt qu’il suscite déjà annonce un futur dossier brûlant pour les dirigeants nantais.