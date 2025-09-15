PSG – Atalanta : Après Kvara, grosse surprise en attaque !

Touché au mollet contre le RC Lens, Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien tenir son rôle dans l’attaque du PSG mercredi soir contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait également opérer un choix fort dans le secteur offensif.

PSG : Senny Mayulu préféré à Ramos face à l’Atalanta ?

Touché lors de la dernière trêve internationale, Ousmane Dembélé sera absent durant six semaines. Et pour pallier l’absence de l’attaquant français, Luis Enrique a fait le choix de placer Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque. Mais l’international portugais n’est pas parvenu à se mettre en évidence. Contre l’Atalanta Bergame mercredi soir, l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne devrait une nouvelle fois avoir sa chance aux côtés de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

Lisez aussi : Mercato PSG : Vers un prêt de Senny Mayulu ?

À voir

Révélation OM : De Zerbi a trouvé le nouveau Riyad Mahrez

Mais selon Laure Boulleau, l’entraîneur du PSG pourrait faire un tout autre choix au poste de numéro 9 pour le premier match de la Ligue des Champions. En effet, l’ancienne joueuse des Rouge et Bleu pense que Luis Enrique pourrait préférer le jeune Senny Mayulu à Ramos.

« Senny Mayulu avait déjà joué numéro 9 lors du Mondial des Clubs et je l’avais trouvé plutôt bon. Gonçalo Ramos, je l’ai trouvé discret face à Lens, je vois bien une surprise dans le onze du Paris SG avec la présence de Senny Mayulu », a lâché Laure Boulleau dans le Canal Football Club.

Lisez aussi : Mercato PSG : Le FC Nantes insiste pour Senny Mayulu

À voir

Mercato LOSC : Olivier Giroud, la bonne pioche de Lille

Pas convaincue par Gonçalo Ramos, la consultante espère que le successeur de Christophe Galtier fera le choix de miser sur le joueur de 20 ans contre l’Atalanta Bergame mercredi soir au Parc des Princes.