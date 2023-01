FC Barcelone : Ousmane Dembélé absent contre Manchester United ?

Publié par Jules le 30 janvier 2023 à 21:20

Sorti sur blessure ce week-end, Ousmane Dembélé va manquer plusieurs matchs avec le FC Barcelone et pourrait être absent contre Manchester United.

Tandis que le FC Barcelone affrontait Gérone ce week-end en Liga, Ousmane Dembélé a du sortir sur blessure dès la 25e minute. Malgré la victoire du Barça (1-0) contre l'actuel 13e du championnat espagnol, les supporters Blaugranas retiendront surtout la sortie prématurée de l'international français dès la première mi-temps, qui inquiète tout particulièrement les dirigeants du club espagnol, qui pourraient être privés de leur attaquant pour une longue période.

Après la rencontre, samedi soir, Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone est d'ailleurs revenu sur l'inquiétante blessure d'Ousmane Dembélé. "C'est un des joueurs les plus déterminants, explique le coach barcelonais. Il a senti quelque chose au niveau de son quadriceps. On espère que ce sera le moins grave possible." Cependant, les nouvelles sont loin d'être rassurantes pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund, qui pourrait manquer au Barça dans les prochaines semaines.

FC Barcelone : Ousmane Dembélé pourrait être forfait contre Manchester United

D'après les informations révélées par Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé devrait être indisponible pendant 3 semaines, le temps de soigner sa blessure musculaire à la cuisse gauche. Or, le 16 février prochain, le FC Barcelone affronte Manchester United en Europa League. Une rencontre que pourrait donc manquer l'international français qui risque d'être encore trop fragile pour disputer ce match important avec le Barça.

Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison, Ousmane Dembélé est un élément très important du FC Barcelone de Xavi. Son absence contre Manchester United pourrait s'avérer regrettable pour les Blaugranas qui veulent faire entreprendre un bon parcours en Europa League afin de faire oublier la déconvenue du début de saison en Ligue des Champions.