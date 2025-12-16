PSG : Avant Flamengo, Safonov éteint une polémique naissante

À la veille du départ du PSG pour le Qatar, la photo officielle diffusée par le club a rapidement fait réagir : sur les 22 joueurs convoqués par Luis Enrique pour la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, seuls 20 apparaissent à l’image. L’absence de Senny Mayulu et de Matvey Safonov a immédiatement suscité des interrogations. Surtout concernant le gardien de but russe, obligé de sortir pour calmer les choses.

Matvey Safonov effacé par le PSG ? Le Russe se justifie

Les absences de Senny Mayulu et de Matvey Safonov sur la photo officielle du Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo ont rapidement interpellé les supporters. Si le premier a simplement bénéficié de quelques heures de repos supplémentaires à Paris, le cas du gardien russe a, lui, enflammé la toile avec une tout autre ampleur.

En effet, plusieurs médias russes assurent que Safonov figurait bien sur la photo, positionné derrière Khvicha Kvaratskhelia, avant d’être volontairement effacé par le Paris Saint-Germain. Certains sont même allés jusqu’à diffuser un montage censé prouver l’usage de retouches, soulevant les rumeurs d’un malaise en interne.

Face à l’emballement médiatique, le portier de 26 ans a décidé de prendre la parole pour rétablir sa version des faits. « Vous pouvez penser que je ne suis pas là, mais je suis bien là. Je me suis toujours senti mal à l’aise quand j’essayais de me glisser sur des photos de groupe », a expliqué le protégé de Luis Enrique sur son compte Telegram.

Avec un ton plus léger, l’ancien gardien de Krasnodar a ensuite désamorcé la polémique en précisant : « beaucoup de gens ont dit que Photoshop avait été utilisé, mais non, c’est moi qui me cache ici. » Matvey Safonov est effectivement à Doha avec le groupe du PSG pour le choc de demain soir contre Flamengo en vue de remporter un sixième trophée pour l’année civile 2025.

