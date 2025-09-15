Révélation OM : De Zerbi a trouvé le nouveau Riyad Mahrez

Roberto De Zerbi ne peut que se réjouir. Son jeune milieu de terrain Bilal Nadir réalise un début de saison intéressant. Au point d’être comparé à Riyad Mahrez, l’ancienne star de Manchester City.

OM : De Zerbi a eu raison, Bilal Nadir digne héritier de Riyad Mahrez ?

Roberto De Zerbi détient une pépite inattendue à l’Olympique de Marseille. Le jeune Bilal Nadir, issu du centre de formation, impressionne par sa capacité à s’imposer durablement dans l’effectif. Il l’a encore prouvé vendredi dernier, lors de la brillante victoire face à Lorient (4-0).

Sa technique, sa vision du jeu et sa maturité, malgré ses 21 ans, impressionnent. Son aisance sur le terrain et sa capacité à gérer la pression font même de lui une grande promesse de l’OM. Cette ascension de Bilal Nadir ne passe plus inaperçue. Maxime Chanot, ancien défenseur et chroniqueur sur RMC, n’a pas hésité à le comparer à un certain Riyad Mahrez.

« Nadir m’a fait penser à Mahrez. Ça fait longtemps que l’on n’avait pas vu un minot s’imposer dans l’effectif », a-t-il déclaré. Ces propos confirment l’énorme potentiel de joueur marocain. Son émergence sous les ordres de De Zerbi reste une fierté pour l’OM. Cela prouve que la qualité du travail de formation à Marseille. Il donne aussi espoir aux autres Minots s’imposer en équipe première.