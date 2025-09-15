LDC : Le Real sort ses stars, l’OM doit se préparer au pire !

Quelques avant d’affronter l’OM en Ligue des champions, le Real Madrid sort ses armes secrètes. Les Madrilènes ont annoncé le retour de deux joueurs blessés. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sont dans le groupe.

Le Real Madrid convoque Jude Bellingham et Eduardo Camavinga

La Ligue des champions reprend ses droits cette semaine. Et le Real Madrid, recordman du tournoi, débute par la réception de l’Olympique de Marseille mardi soir. Les Merengues sont invaincus depuis le début de la saison. Ils sont déterminés à s’imposer à domicile face à l’OM. L’ambiance au Bernabeu promet d’être intense.

Le géant espagnol a même crée la surprise à la veille de ce choc avec le retour de deux de ses stars. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sont présents dans le groupe du Real Madrid face à l’OM. Leur retour n’était pas prévu si tôt. Et même si ces deux joueurs devraient débuter sur le banc, ils représentent des armes de poids supplémentaires pour Xabi Alonso.

Des menaces supplémentaires pour l’OM

Jude Bellingham a été opéré de l’épaule en juillet dernier, après l’élimination du Real Madrid face au PSG (4-0) en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. L’international anglais n’a pas encore joué la moindre minute cette saison. Son retour dans le groupe madrilène témoigne d’une récupération rapide.

Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sont de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter l'OM.



[@realmadrid] pic.twitter.com/RxUehFQT9e — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 15, 2025

Eduardo Camavinga fait également son grand retour cette saison. L’international français était écarté depuis le 23 avril dernier. La faute à des douleurs au pied. Reste à savoir s’il sera capable d’affronter l’OM. Pour le moment, la présence de ces cracks met la pression sur l’équipe de Roberto De Zerbi.