Stade Rennais-OL : L’arbitrage donne raison aux Lyonnais

La Direction de l’arbitrage de FFF a donné raison à l’OL, en confirmant une erreur du duo Ruddy Buquet – Stéphanie Frappart, sur le tacle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah, face au Stade Rennais.

SRFC-OL : Buquet et Frappart ont frustré Lyon à Rennes

L’OL a perdu le match contre le Stade Rennais à Rennes sur une décision contestable de l’arbitre Ruddy Buquet cautionnée par la responsable vidéo, Stéphanie Frappart. Une grosse semelle d’Anthony Rouault sur la jambe de Khalis Merah, à l’entame du match, n’a pas été sanctionnée d’un carton rouge. L’arbitre VAR estimant que la semelle du défenseur central du SRFC glisse sur le pied du jeune milieu de terrain des Gones. « Pour moi, c’est bon. Le tacle est haut, mais après ça ne reste pas, ça glisse », a expliqué Frappart à Buquet.

Frustré par cette décision, l’Olympique Lyonnais a crié au scandale. « À la 17e minute, il y a un carton rouge clair et net pour tout le monde », a pesté Jorge Maciel, l’entraineur intérimaire des Gones. « On a l’impression qu’ils nous ont volé quelque chose », a-t-il enfoncé à la suite de la défaite de son équipe.

L’arbitrage confirme une « faute grossière » de Rouault, méritant l’exclusion

La frustration et la révolte de l’adjoint de Paulo Fonseca sont bien justifiées, puisque la Direction de l’Arbitrage a désavoué le duo d’arbitres. « La faute commise par le joueur rennais est réalisée à l’aide d’une semelle qui vient directement impactée la face externe du mollet droit du joueur lyonnais, avec une intensité qui se déplace ensuite sur le haut de la cheville de ce dernier. Ce geste sanctionnable met clairement en danger l’intégrité physique de la victime. En conséquence, le joueur fautif aurait dû être exclu pour s’être rendu coupable d’une faute grossière et l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage était attendue », a-t-elle expliqué dans son communiqué.

L’Olympique Lyonnais coule à 10 contre 11

Il faut rappeler que le joueur fautif, Anthony Rouault, qui aurait dû être exclu, a été l’auteur du but égalisateur du Stade Rennais (1-1, 80e). L’OL a coulé ensuite, car réduit à 10 à la suite de l’expulsion de Tyler Morton à la 75e minute de jeu. Finalement, les Lyonnais ses sont inclinés devant les Rennais au Roazhon Park (3-1), dans les conditions déplorables.