Mercato PSG : Campos dégote une pépite en Ligue 1!

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos vise un joli coup à l’AS Monaco pour 2026. La pépite est en pleine forme.

Mercato PSG : Akliouche, futur crack en ligne de mire !

Le nom de Maghnes Akliouche revient souvent au PSG. À Paris, on l’a déjà coché. Cet été, son départ de Monaco paraissait possible, mais il reste finalement en Principauté. Son contrat court jusqu’en 2028. Pourtant, beaucoup pensent que l’histoire n’est pas terminée. Le PSG pourrait revenir à la charge dès l’an prochain.

Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos a flairé le coup, mais sans succès. Le dirigeant parisien n’a pas voulu faire de folie pour la pépite lors de ce mercato estival. Akliouche a 23 ans. Milieu offensif formé à l’AS Monaco, il grandit vite. Son évolution attise les convoitises. Il vient d’honorer sa première sélection avec l’équipe de France. Sur le marché européen, son nom circule avec insistance. Plusieurs recruteurs voient en lui un joueur capable de s’imposer au plus haut niveau. Paris est l’une des pistes les plus crédibles.

Aujourd’hui, Transfermarkt l’évalue à 45M€. Une somme déjà conséquente, mais qui pourrait vite grimper si ses performances se confirment. Le PSG, comme d’autres grandes équipes, suivra avec attention chaque étape de sa progression.