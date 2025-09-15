PSG : Un renfort XXL se précise pour le choc contre le Barça

Pour affronter l’Atalanta Bergame ce mercredi en Ligue des Champions, le PSG se présentera devant son public du Parc des Princes avec une équipe diminuée offensivement. Ce qui devrait changer deux semaines plus tard face au Barça. Explications.

PSG : Désiré Doué apte pour le déplacement à Barcelone ?

Sorti prématurément contre le RC Lens dimanche en raison d’un coup à un mollet, Khvicha Kvaratskhelia ne souffre pas d’une blessure sérieuse. Sa présence contre l’Atalanta Bergame mercredi n’est donc pas à écarter. S’il joue contre le club italien, l’international géorgien pourrait également tenir son rôle face au FC Barcelone le 1er octobre prochain.

Et il pourrait même être rejoint par un autre crack du PSG. En effet, selon les dernières informations du journal Le Parisien, le Paris Saint-Germain serait toujours optimiste quant à une présence de Désiré Doué face au FC Barcelone. Les derniers signaux seraient plutôt positifs et le milieu offensif de 20 ans se remettrait bien de sa blessure.

L’ancien joueur du Stade Rennais pourrait d’ailleurs faire son retour dans le groupe lors de la réception de l’AJ Auxerre quelques jours avant le déplacement au Camp Nou. Luis Enrique aurait ainsi l’occasion de le tester pour voir s’il est suffisamment remis pour être dans le groupe pour affronter le Barça. Ousmane Dembélé, de son côté, sera plus que certainement fortait pour cette rencontre.

L’attaquant de 28 ans est plus sévèrement touché et un retour est annoncé pour la mi-octobre, sachant que le staff médical ne prendra aucun risque avec son cas. La présence de Désiré Doué serait une vraie bonne nouvelle, déjà, car le joueur apporte énormément à l’équipe, et surtout cela permettrait au coach parisien d’avoir des cartouches supplémentaires.