PSG : Changement en cours au Paris SG, Marquinhos évincé ?

Alors que le PSG s’apprête à lancer sa saison 2025-2026 en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique vont désigner leur capitaine et ses adjoints. Un moment très important pour Marquinhos et le vestiaire parisien.

PSG : Marquinhos en danger face à Ousmane Dembélé ?

Depuis 2020 et le départ de son compatriote Thiago Silva, Marquinhos porte le brassard de capitaine du PSG et semble bien parti pour être reconduit une nouvelle fois par ses coéquipiers, à la fois pour sa constance sur le terrain et son rôle important dans le vestiaire. D’après les informations du quotidien Le Parisien, les joueurs du Paris SG s’apprêtent à voter pour le brassard et le défenseur central brésilien reste le grand favori.

Luis Enrique n’entend pas bouleverser un équilibre déjà solide. Pourtant, en coulisses, le club de la capitale réfléchit déjà à l’avenir, d’autant que Marquinhos pourrait vivre sa dernière saison à Paris. Sollicité par des clubs du Golfe, le joueur de 31 ans ne ferme aucune porte, ce qui ajoute une part de suspense. Avec la rotation annoncée dans la défense centrale et l’arrivée d’Illya Zabarnyi, Marquinhos pourrait jouer moins cette saison, ce qui modifie le rôle concret des vice-capitaines.

Mais plus que le brassard de capitaine, ce sont surtout les adjoints de Marquinhos qui vont changer puisque deux des vice-capitaines ont quitté le PSG pendant l’été. S’il ne jouait plus beaucoup, Presnel Kimpembe avait du poids dans le vestiaire de par son expérience, son statut et son rôle auprès des jeunes pousses locales tandis que Gianluigi Donnarumma était devenu peu à peu l’une des voix qui comptent, en plus d’être un leader sportif par ses performances.

Plusieurs noms circulent donc pour le brassard : Achraf Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé. Chacun, à sa manière, s’est imposé comme une figure importante au sein du groupe. Certains y voient une juste récompense pour leur investissement et leur progression. D’autres y perçoivent déjà un signe de la future succession.