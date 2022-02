PSG Mercato : Doha prépare le remplacement de Leonardo au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2022 à 09:14

Outre Mauricio Pochettino, Leonardo pourrait également quitter prochainement le PSG. Le Qatar préparerait même déjà son remplacement.

Doha n'a plus confiance en Leonardo

Au Paris Saint-Germain, il n’y aurait pas que l’entraîneur Mauricio Pochettino qui serait sur la sellette. D’après certaines sources, l’étau se resserre également autour du directeur sportif, de plus en plus isolé, et qui pourrait bientôt perdre le soutien de l’Émir du Qatar. D’après le média Todo Fichaje, l’incapacité de Leonardo à vendre afin de la faire de place au sein de l’effectif puis alléger la masse salariale aurait fini par convaincre le propriétaire du club de la capitale que le Brésilien n’est pas l’homme de la situation.

Le journal espagnol rapporte ainsi que l’Émir du Qatar se poserait des questions sur l’ancien directeur du football de l’AC Milan. La publication ibérique précise même que la haute direction du Paris SG travaillerait déjà à la nomination prochaine d’un nouveau responsable à la direction sportive.

Des pourparlers seraient ainsi en cours du côté de Doha afin d’identifier le futur patron du recrutement des Rouge et Bleu. D’autant que Zinedine Zidane, qui est pressenti à la place de Pochettino sur le banc, ne souhaiterait pas collaborer avec Leonardo s’il arrivait dans la capitale. Il aurait déjà identifié celui qu’il souhaite voir à ce poste.

PSG Mercato : Arsène Wenger, le choix de Zidane

S’il venait à trouver un accord avec Nasser Al-Khelaïfi pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane voudrait les pleins pouvoirs pour bâtir son effectif lui-même. Selon Foot Mercato, l’ancien entraîneur du Real Madrid souhaiterait arriver avec Arsène Wenger au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Actuellement à la FIFA en qualité de directeur du développement du football mondial, l’ancien manager d’Arsenal pourrait ainsi débarquer dans la capitale dans les mois ou semaines à venir. Leonardo ne faisant plus l'unanimité du côté de Doha, Arsène Wenger pourrait prendre sa place pour enclencher la révolution attendue avec Zidane sur le banc du Paris SG.