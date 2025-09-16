Mercato PSG : Luis Campos déshabille Gianluigi Donnarumma !

Deux semaines après le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a répondu aux questions sur le transfert du gardien de but italien. Explications.

Campos : « Les exigences de Gigio ont été compliquées à comprendre »

Transféré à Manchester City dans les dernières minutes du mercato estival contre un chèque de 35 millions d’euros après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a été brusquement éjecté brusquement du club de la capitale faute d’accord pour prolonger son contrat qui expirait en juin 2026. Présent sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Luis Campos a donné une explication sans détour de cette décision qui a surpris tout le monde.

« Le club est plus important que n’importe qui. Ça a changé au PSG. Donnarumma, c’est un ensemble de circonstances qui ont amené à cette décision. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d’avant, pas du PSG actuel », a expliqué Luis Campos, avant d’insister sur la nouvelle politique salariale instaurée par la direction du Paris SG.

« Notre politique est très liée au mérite : tu gagnes plus quand tu le mérites, et que tu joues. On a pris du temps pour discuter la question de Gigio. On était obligés de trouver des solutions si on n’arrivait pas à un accord avec lui », a ajouté le dirigeant portugais, qui ne regrette pas d’avoir signé Lucas Chevalier pour tourner la page Donnarumma.

Luis Campos : « Dès que nous pourrons rendre le PSG plus français, nous le ferons »

Poursuivant ses explications, le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi a avoué que Luis Enrique préférait un profil de gardien différent comme l’international français, Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC Lille pour 55 millions d’euros. Désormais engagé dans une politique de recrutement des meilleurs talents français, le PSG espère attirer d’autres joueurs tricolores après Chevalier.

« Les exigences de Gigio ont été compliquées à comprendre, mais nous avons vite compris que les discussions allaient être difficiles. Dès que nous pourrons rendre le PSG plus français, nous le ferons », assure Campos, qui a rappelé la nouvelle philosophie instaurée au Campus PSG.

« La star, c’est le club, c’est tout le groupe. La stabilité du club ne va pas changer en fonction d’un joueur qui veut être différent. On va protéger le PSG. On a toujours l’envie de bien jouer et de gagner des matchs. Avec cette politique, tout le monde comprend que le coach ne donne pas la place par rapport au statut ou au passé du joueur. Ce n’est pas ton passé qui va faire de toi un titulaire au Paris Saint-Germain. C’est notre politique », a conclut l’homme de 61 ans.