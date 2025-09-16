Mercato : Marc Guéhi croule sous les offres !

Du beau monde tourne autour du défenseur anglais, Marc Guéhi. Le roc prend son temps pour faire son choix.

Mercato : Liverpool et Man City prêts à s’affronter pour Marc Guéhi

Cet été, Marc Guéhi était presque à Liverpool. Tout était en place. Puis Crystal Palace a stoppé l’opération. Raison simple : aucun remplaçant trouvé. Montant du transfert : 40,5 millions d’euros. Le jeune crack est en pleine forme et montre de belles qualités en Premier League. Cette saison, il a déjà trouvé une fois le chemin des filets en 7 matchs. Manchester City, resté en retrait jusque-là, prépare son entrée.

Lire aussi : PSG – Atalanta : Premiers indices sur le groupe d’Enrique !

Les Skyblues veulent agir dès le prochain mercato estival, révèle The Mirror. Guéhi, lui, reste fidèle. Capitaine de Palace, il a confirmé qu’il ne bougera pas en janvier. Son comportement, jugé exemplaire, a même renforcé son lien avec les supporters. Mais son nom circule ailleurs.

À voir

Mercato OM : Offre XXL pour Greenwood, la vérité éclate !

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos lâche une bombe sur son avenir !

Le Real Madrid, le Barça, le Bayern, l’Inter Milan et la Juventus suivent sa situation. L’intérêt est réel, la concurrence s’annonce féroce. L’été prochain sera décisif. Guéhi devra trancher : rester fidèle à son premier choix, rejoindre Liverpool, ou céder à la puissance d’un autre géant européen. Une bataille qui ne fait que commencer. Il est en fin de contrat en juin prochain.