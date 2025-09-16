PSG – Atalanta : Premiers indices sur le groupe d’Enrique !

Luis Enrique
© Photo : Luis Enrique

À la veille de son premier match de Ligue des Champions de la saison 2025-2026, le PSG a fait le point sur l’effectif de Luis Enrique avec deux bonnes et une mauvaise nouvelle. Explications.

PSG : Lee de retour, Khvicha Kvaratskhelia en salle

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain ouvre sa saison européenne au Parc des Princes contre l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, le PSG a publié son traditionnel point médical d’avant-match.

Et selon le club de la capitale, seuls Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Beraldo sont d’ores déjà forfaits pour affronter les Italiens de Bergame. « Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins », annonce le PSG. Les deux attaquants resteront donc à la maison, tout comme Lucas Beraldo, qui « reste en soins en raison d’une entorse à la cheville gauche » contractée face au Racing Club de Lens.

Pour autant, Luis Enrique a reçu deux bonnes nouvelles à un peu plus de 24 heures du match contre l’Atalanta. Sorti sur blessure face au RC Lens, Kang-In Lee est présent à l’entraînement avec ses partenaires ce matin, au contraire de Khvicha Kvaratskhelia. Touché au mollet face aux Sang et Or, l’attaquant géorgien a effectué un travail en salle avec un préparateur physique.

Le PSG se veut toutefois rassurant et estime que la présence de son numéro 7 dans le groupe pour la réception de l’Atalanta Bergame n’est pas forcément compromise. Une tendance confirmée par Fabrice Hawkins.

« Lucas Beraldo est forfait pour le premier match du PSG en LDC contre l’Atalanta. Il ne participe pas à l’entraînement et reste en soins en raison d’une entorse à la cheville gauche. Après le coup reçu dimanche, Khvicha Kvaratskhelia pourrait débuter contre l’Atalanta si ses sensations sont bonnes », écrit le journaliste de RMC Sport sur sa page Twitter.

