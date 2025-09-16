Real-OM : Xabi Alonzo crée la surprise avec Vinicius Jr !

Quelques heures avant le choc Real Madrid-OM, une décision de Xabi Alonso fait déjà parler. L’entraîneur madrilène est prêt à laisser Vinicius Jr sur le banc de touche. Ce qui pourrait avoir des conséquences en interne.

Real Madrid : Vinicius Jr dans l’ombre de Kylian Mbappé

En tant que nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonzo fait face à un premier grand test sur la scène européenne. Son équipe accueille l’Olympique de Marseille ce mardi pour la première journée de Ligue 1. Le défi est immense, sachant les Merengues réalisent un sans-faute en début de saison. Ils ont à cœur de poursuivre cette série de victoire.

Le Real Madrid est surtout doté d’une attaque de feu, menée par un Kylian Mbappé en grande forme. L’attaquant français sera une nouvelle fois aligné face à l’OM. La donne est cependant différente pour Vinicius Jr. L’ailier brésilien connait un début d’exercice très poussif. Il est même incertain de débuter le match de ce soir, indique El Chiringuito.

Xabi Alonzo prêt à le mettre sur le banc face à l’OM

Xabi Alonzo songerait à le laisser sur le banc. Telle est la tendance qui domine actuellement à Madrid. Si ce choix venait à se confirmer, les relations entre les deux hommes prendraient alors une tournure conflictuelle. Le média espagnol ajoute que Vinicius Jr serait même mécontent de son nouveau rôle. Il estimerait que ses efforts ne sont pas récompensés par l’entraîneur espagnol.

Cette situation pourrait profiter à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi et ses troupes sont déterminé à déjouer les pronostics au Santiago Bernabeu. L’absence de Vinicius Jr dans le onze de départ pourrait lui donner un coup de pouce. La composition d’équipe de Xabi Alonzo sera en tout cas scrutée de très près.