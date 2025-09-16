Trophée des Champions : Rude bataille pour le choc PSG-OM

Trois pays sont chauds pour accueillir le match du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM.

Le prochain Trophée des Champions ne se jouera pas en France. Après le Qatar en janvier dernier, la Ligue de football professionnel veut encore que cette affiche se dispute ailleurs. Cette fois, trois pays se portent candidats. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Koweït et Oman.

C’est un Classique, un match très attendu. La Côte d’Ivoire s’active depuis quelques mois pour convaincre la LFP. L’an passé, elle avait tenté d’accueillir PSG-Monaco, finalement disputé ailleurs. Le pays remet donc son offre, confiant dans ses infrastructures et dans l’élan populaire laissé par la CAN 2023.

Le Koweït, de son côté, veut miser sur ses moyens financiers et son envie d’attirer de grands événements. Oman, plus discret, avance une stratégie différente : utiliser l’image d’un football en plein développement pour gagner en visibilité. Les trois propositions ont été présentées lundi aux administrateurs de la LFP. Le choix final reste à trancher. La date de la rencontre, elle, n’est toujours pas fixée. Une certitude pourtant : le choc PSG-OM s’annonce déjà bouillant.