OM : Renan Lodi a des ennuis en Arabie Saoudite !

Renan Lodi a rompu son contrat avec Al-Hilal. Décision unilatérale, elle a surpris, et provoqué aussitôt la colère du club saoudien. Sa direction promet une riposte juridique.

OM : Renan Lodi s’explique sur son départ d’Al-Hilal

Renan Lodi quitte Al-Hilal. Un départ brutal, décidé seul. Le club s’indigne, promet une action en justice. Le joueur, lui, parle d’échanges ignorés. Al-Hilal officialise : contrat rompu unilatéralement. Hicham Al-Kathiri, directeur de la communication, dénonce l’attitude du Brésilien. Il jure que la direction défendra ses droits par tous les moyens légaux.

La version de Lodi diffère. Dans AS, il dit avoir tenté d’ouvrir le dialogue. Pas de réponse. « Ces dernières semaines, j’ai tenté de trouver une solution à l’amiable avec Al-Hilal, mais je n’ai reçu aucune réponse », a-t-il expliqué. Son avocat confirme : il peut continuer ailleurs. Le duel s’annonce tendu. Al-Hilal veut saisir les instances.

La FIFA ou un tribunal spécialisé pourrait vite être saisi. Lodi avait signé à l’OM à l’été 2023, pour remplacer Nuno Tavares. Son rendement ? Correct, mais sans éclat. Le départ de Marcelino, son entraîneur, avait brouillé son rôle. Quelques mois plus tard, Al-Hilal s’était manifesté. Offre intéressante, le club phocéen avait vendu, encaissant 2 à 3 millions d’euros. Somme aussitôt réinvestie en janvier, avec Merlin, Moumbagna et Garcia.