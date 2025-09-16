Mercato PSG : Luis Campos pris en flagrant délit de mensonge

Dans une interview accordée à Jérôme Rothen sur RMC, Luis Campos a dévoilé les coulisses de la nomination de Luis Enrique en qualité d’entraîneur à l’été 2023. Une version rapidement démentie par Daniel Riolo.

Mercato PSG : Luis Campos revient sur le choix Luis Enrique

Après l’échec Christophe Galtier, qui n’aura passé qu’une seule saison sur le banc, le Paris Saint-Germain a choisi Luis Enrique pour conduire son équipe A. Nommé en juillet 2023, l’ancien coach du FC Barcelone a permis au club de la capitale de remporter sa première Ligue des Champions deux ans plus tard. Un choix donc payant, dont Luis Campos se souvient des discussions pour l’arrivée du technicien espagnol.

« Le meilleur travail que j’ai fait c’est de choisir Luis Enrique pour le PSG. Je me rappelle de l’entretien que j’ai eu chez lui à Barcelone, j’ai compris en quelques minutes que ce sera lui. Il a compris aussi très vite qu’on allait avoir cette alchimie. J’en ai parlé au président après le rendez-vous et un ou deux jours après, c’était fait. Le travail d’équipe, c’est très important. Les règles du club, prioriser le collectif, c’est la première chose », a expliqué le conseiller sportif sur les antennes de RMC. Sauf que cette version n’exprime pas la réalité au moment des faits, selon Daniel Riolo.

Luis Enrique n’était pas « le 1er choix de Luis Campos »

Peu après l’interview de Luis Campos, le journaliste a fait des révélations sur les coulisses de la nomination de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors que le conseiller sportif portugais fait aujourd’hui les éloges du coach catalan, Daniel Riolo indique qu’Enrique ne faisait pas vraiment partie des favoris de Campos pour la succession de Christophe Galtier.

« On est obligé de croire à la version de Luis Campos sur Luis Enrique ? Je connais la vérité. Maintenant si les gens veulent mentir à tout le monde. Luis Enrique était un nom parmi 9 entraîneurs. Le 1er choix de Luis Campos, c’était Arteta. Et Luis Enrique n’était pas le deuxième choix non plus. Le deuxième, c’était Nagelsmann », a rappelé Riolo dans l’After Foot lundi soir. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique donne entière satisfaction au Paris Saint-Germain, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027.