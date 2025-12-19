Mercato Stade Rennais : Rebondissement pour Seko Fofana !

Le milieu de terrain, Seko Fofana a tranché pour son avenir au Stade Rennais. Pas de départ lors du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana reste à Rennes

Annoncés partants, Seko Fofana et Ludovic Blas ne veulent pas bouger. Pas cet hiver, en tout cas. Malgré un temps de jeu réduit et la concurrence, aucun des deux n’a formulé le souhait de quitter le Stade Rennais. Il y a quelques semaines, le tacticien du club breton, Habib Beye a indiqué que certains mouvements sont attendus à Rennes notamment dans le sens des départs.

La porte est ouverte largement pour les joueurs frustrés. Alors, tous les regards se tournaient vers Fofana et Blas, désormais relégués sur le banc depuis les choix forts opérés par l’entraîneur pour améliorer les résultats. Ces deux cadres seraient en froid avec le coach rennais et ne montreraient pas un vrai engagement lors des séances d’entraînement. Depuis plusieurs semaines, ils ont été annoncés sur le départ.

À voir

ASSE Mercato : Les premières tendances se confirment

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Reda Belahyane

Mais selon L’Équipe, ni Ludovic Blas, sous contrat jusqu’en 2027, ni Seko Fofana n’ont exprimé la moindre envie de départ. Même constat pour Rouault, Seidu ou Merlin. Tous devraient rester en Bretagne cet hiver. D’autres profils, jugés moins adaptés, pourraient être poussés vers la sortie. Le gardien de but, Gauthier Gallon est concerné. Glen Kamara est aussi sur la liste des départs comme Mahamadou Nagida, piston gauche de 20 ans, pour lequel un prêt est à l’étude afin de favoriser sa progression.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un cadre veut claquer la porte !

Mercato : Un prodige du Stade Rennais rend fou Luis Campos !

À voir

Mercato OM : Ça s’emballe, Sofiane Diop proche d’un accord ?

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise deux gros coups en Ligue 1