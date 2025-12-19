Mercato PSG : Francfort défie Campos pour un crack français

À l’approche du mercato hivernal, l’Eintracht Francfort donne du fil à tordre à Luis Campos et la direction sportive du PSG. Explications.

D’abord incarnée par Warren Zaïre-Emery, la nouvelle génération des Titis est en train de prendre le pouvoir au PSG. Senny Mayulu, Quentin Ndjantou ou encore Ibrahim Mbaye sont considérés comme l’avenir du club de la capitale. L’un des dossiers les plus importants à régler pour les dirigeants était de sécuriser l’avenir de l’ailier de 17 ans, dont la cote ne cesse de monter.

L’international sénégalais est désormais évalué à 25 millions d’euros. Mais comme le rapporte Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a activé la clause de prolongation d’un an présente dans le contrat de Mbaye, qui est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2028. Toutefois, l’avenir d’autres titis n’est pas encore réglé, comme celui de Mathis Jangeal.

Alors que le natif de Longjumeau n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel, l’Eintracht Francfort pousserait pour l’attirer en Bundesliga, à en croire les informations du journal Le Parisien. Alors que son contrat aspirant se termine en juin 2026, Mathis Jangeal va décider dans les prochaines semaines de l’orientation qu’il souhaite donner à sa carrière.

En dehors de Francfort, vraiment très intéressé par le profil du milieu offensif de 17 ans, d’autres clubs, notamment anglais, seraient attentifs à la situation. Mais le Paris SG tient à son Titi et s’active en interne pour le retenir.

Le PSG veut conserver Mathis Jangeal

Interrogé par PSG TV après ses débuts en pro, Mathis Jangeal, issu de la PSG Academy en Martinique, a récemment déclaré son attachement pour son « club de cœur ». Comme souvent en pareil cas, la question du temps de jeu et de l’espace de développement s’annonce centrale dans les négociations. L’international français U19 a déjà marqué deux fois cette saison en Youth League, face à Leverkusen et au Bayern Munich.

En fonction des matchs, Jangeal est utilisé à la pointe de l’attaque ou dans une position de milieu relayeur. Convaincu de son potentiel, le PSG veut absolument le garder et lui permettre de grandir dans la rotation installée par Luis Enrique. Le quotidien régional assure donc que « le PSG a fait une offre à Mathis Jangeal pour signer son premier contrat professionnel. »

En effet, « en automne dernier le club a fait une proposition à son jeune titi afin de le sécuriser face à de nombreux clubs européens qui sont très intéressés. L’Eintracht Francfort est le club ayant montré le plus grand intérêt pour le moment. Mathis Jangeal prendra sa décision définitive dans les prochaines semaines », explique Le Parisien. Reste maintenant à voir ce que va décider le jeune homme pour la suite de sa carrière.

