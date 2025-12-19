Mercato OM : L’arrivée d’une première recrue prend forme !

En quête d’un milieu offensif pour satisfaire Roberto De Zerbi, l’OM a trouvé la recrue idéale. Les discussions sont en cours pour faire venir Sofiane Diop de l’OGC Nice.

Mercato : L’OM fonce sur Sofiane Diop

L’Olympique de Marseille aborde le mercato hivernal avec sérénité. Même si une priorité anime les pensées de Roberto De Zerbi : le recrutement d’un numéro 10. L’entraîneur de l’OM n’a pas vraiment trouvé le chef d’orchestre idéal pour son équipe, malgré la présence d’Angel Gomes ou encore Matt O’Riley.

Le technicien italien attend donc un nouveau milieu offensif en ce mois de janvier. Une demande validée par Pablo Longoria. Le président de l’OM a lui-même confirmé la volonté d’attirer un profil offensif percutant, « avec des caractéristiques similaires à celles de Mason Greenwood ». Plusieurs cibles sont déjà explorées dans ce sens.

Et la dernière en date fait beaucoup parler. L’Équipe rapporte en effet que les recruteurs de l’OM se tournent à présent vers Sofiane Diop. L’international marocain de 25 ans est actuellement lié à l’OGC Nice jusqu’en 2027. Il a su tirer son épingle du jeu dans le début de saison inquiétant des Aiglons.

Les discussions ont déjà débuté

Ses performances (6 buts et 2 passes décisives), combinées à sa polyvalence; ont rapidement alerté l’Olympique de Marseille. Des contacts auraient même déjà été établis entre les différentes parties. Sofiane Diop semble séduit par le projet OM et la perspective de retrouver la Ligue des Champions.

🚨💣Les dirigeants marseillais pensent à Sofiane Diop, non retenu avec le Maroc pour la CAN.



Le niçois présente l'avantage de pouvoir jouer dans l'axe comme sur un côté, là où l'OM recherche une doublure à Mason Greenwood.



Mais les négociations promet d’être très serrées. La direction de l’OGC Nice ne souhaite pas brader son meilleur élément actuel. Et encore moins renforcer son voisin méditerranéen. L’OM espère en tous cas finaliser cette arrivée pour franchir un palier technique en seconde partie de saison.

