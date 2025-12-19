ASSE Mercato : Les premières tendances se confirment

Les premières tendances sur le mercato hivernal de l’ASSE annoncent quatre à cinq arrivées en janvier, en fonction des opportunités sur le marché.

Mercato ASSE : Priorité au renforcement de la défense et du milieu

Dans les coulisses, l’ASSE prépare le mercato hivernal. L’objectif étant de faire des ajustements au sein de l’effectif d’Eirik Horneland, afin de relancer l’équipe dans la course pour la montée en Ligue 1. Comme nous l’avons déjà indiqué, le club stéphanois cherche un milieu de terrain pour prendre la place de Pierre Ekwah, en conflit avec la Direction du club.

Lisez aussi : ASSE Mercato : L’avenir de Horneland à Sainté reste fragile

Les décideurs stéphanois tentent également de débaucher Enzo Bardeli à Dunkerque, pour renforcer leur entrejeu avec un joueur créatif et décisif. Le milieu de terrain de 24 ans est l’actuel meilleur buteur du club nordiste avec 7 buts inscrits en 16 matchs de Ligue 2.

À voir

Mercato OM : L’arrivée d’une première recrue prend forme !

L’AS Saint-Etienne vise aussi un défenseur latéral gauche pour apporter la concurrence à Ebenezer Annan, actuellement blessé. Comme indiqué, le chantier prioritaire de Kilmer Sports Ventures cet hiver est la défense. L’équipe d’Eirik Horneland a concédé 25 buts en 17 matchs et est classée quatrième mauvaise défense du championnat à la mi-saison.

« Il faut marquer des buts, mais surtout arrêter de souffrir autant défensivement », avait déclaré l’entraîneur des Verts, après le nul contre le SC Bastia (2-2).

Mercato : 4 ou 5 renforts en vue à Saint-Etienne

Donnant les premières tendances sur le mercato de l’ASSE, L’Équipe, confirme « une sentinelle, pour pallier la défection de Pierre Ekwah, et un cinquième arrière latéral ». Plus globalement, Ivan Gazidis pourrait recruter « quatre ou cinq renforts » en janvier, en saisissant « les opportunités » sur le marché des transferts, « dans l’optique d’aider le club à remonter », selon le quotidien sportif.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Ce choix risqué de Sainté avec Florian Tardieu

OGC Nice – ASSE : La peur s’installe déjà à Nice avant le choc

À voir

Mercato PSG : Francfort défie Campos pour un crack français

ASSE : Horneland perd une pièce maîtresse de son groupe