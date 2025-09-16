ASSE : Ligue 2, Horneland de plus en plus exigeant

Alors que l’ASSE est leader de la Ligue 2, Eirik Horneland devient de plus en plus exigeant. Il n’était pas satisfait de son équipe, pourtant vainqueur du dernier match à Clermont.

L’ASSE « s’est fait peur », mais a renversé Clermont

L’ASSE était menée par Clermont Foot (1-0, 44e), samedi lors de la 5e journée de Ligue 1. Cependant, les Stéphanois ont bien réagi en deuxième période. Dès le retour de la pause, ils ont égalisé (1-1, 52e). Les Verts ont renversé les Clermontois ensuite, grâce à Lucas Stassin (1-2, 62e).

Grâce aux trois points de la victoire, l’équipe d’Eirik Horneland a consolidé sa première place au classement. Elle compte désormais un point de plus que le Red Star et l’ES Troyes, ses deux dauphins.

Néanmoins, Irvin Cardona reconnaît que l’AS Saint-Etienne « s’est fait peur » au stade Gabriel-Montpied. « Avec notre système, on s’expose parfois à ce genre d’actions », a-t-il admis. Toutefois, il se félicite de ce que l’équipe stéphanoise a réussi à assurer la victoire jusqu’au bout. Ce qu’elle n’a avait pas réussi face à Grenoble à Geoffroy-Guichard, lors de la 4e journée (1-1).

Horneland : « On est très loin du niveau acceptable »

Quant à l’entraîneur des Verts, il n’est pas satisfait de la prestation de son équipe contre Clermont Foot, mais aussi de l’engagement des joueurs lors des séances d’entraînements.

« L’entraînement d’hier, c’est loin de ce que ça devait être. On ne peut pas avoir cette mentalité toutes les semaines. Si on veut franchir un cap, la première étape doit se faire dans la tête. Vous êtes de bons footballeurs, mais vous renoncez trop souvent. Quand la situation joue contre nous, on abandonne. […]. On doit donner plus chaque jour. C’est la seule façon d’atteindre l’excellence », a-t-il pesté, dans des propos rapportés par Peule-Vert.

Eirik Horneland a haussé le ton ensuite. « Maintenant, le mercato est terminé. […]. Nous devons avant toute autre chose respecter l’institution. L’ASSE est une immense institution. Le fait de jouer à Saint-Etienne, ça nous donne beaucoup. Mais ça exige beaucoup également à l’entraînement et en match. On est très loin du niveau acceptable. […]. Vous devez comprendre que ce n’est pas acceptable », a-t-il martelé.

Rendez-vous samedi (20h), face au Stade de Reims à Geoffroy-Guichard, pour voir les effets du message fort du technicien norvégien.