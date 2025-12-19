Mercato OM : Ça s’emballe, Sofiane Diop proche d’un accord ?

La direction de l’OM a entamé des manœuvres concrètes en vue de recruter Sofiane Diop cet hiver. Ces échanges pourraient aboutir rapidement à un accord.

Mercato : Sofiane Diop, le milieu offensif tant espéré à l’OM

L’Olympique de Marseille, comme à son habitude, va vivre un mercato hivernal très rythmé. Les Olympiens ont terminé l’année 2025 à la troisième place en Ligue 1. Mais Roberto De Zerbi n’est pas encore totalement comblé. Sa priorité absolue reste le recrutement d’un numéro 10 pour la suite de la saison.

Son message a été bien compris par la direction de l’OM. Car pour occuper ce poste, un nom se dégage désormais dans l’esprit des dirigeants marseillais : celui de Sofiane Diop. L’international marocain a réalisé une première partie de saison encourageante, en dépit des déboires de l’OGC Nice.

Il a été auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 16 matchs de championnat. Son profil créatif et polyvalent correspondrait aux besoins de l’OM. Sofiane Diop est capable d’organiser le jeu dans l’axe ou de percuter sur les ailes. Des qualités assez similaires celles de Mason Greenwood.

Un projet marseillais qui l’intéresse

L’intérêt de l’OM pour Sofiane Diop semble même avoir dépassé le stade de simple observation. Christopher Rocchia sur le plateau de Débat Foot Marseille, expliquait récemment que des pourparlers ont déjà été initiés entre la direction olympienne et l’entourage du joueur.

Cette approche marseillaise ne laisse pas l’ancien Monégasque indifférent. « C’est un projet qui lui plaît, qui l’intéresse », affirmait le consultant sportif. Sofiane Diop est certes attaché à Nice où son contrat expire en juin 2024. Mais le joueur de 25 ans verrait en Marseille l’opportunité de retrouver la Ligue des Champions et de s’extraire du contexte difficile.

Les négociations pour sa venue vont sans doute s’intensifier dans les semaines à venir. Même si la direction de l’OGCN ne compte pas se séparer de l’un de ses meilleurs atouts offensifs aussi facilement. Un grosse sera sans doute exigé pour son éventuel départ.

