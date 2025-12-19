ASSE : Coupe de France, quatre absents contre l’OGC Nice

L’ASSE affrontera l’OGC Nice, dimanche, en coupe de France sans plusieurs joueurs, dont l’indisponibilité est confirmée par Eirik Horneland.

ASSE : plusieurs absents contre l’OGC Nice

L’ASSE se déplace à l’Allianz Riviera, à l’occasion du 32e de finale de la coupe de France, dimanche (14h45). À deux jours de la rencontre avec l’OGC Nice, l’entraîneur des Verts a déclaré quatre joueurs forfaits.

Ce sont Joao Ferreira, Ebenezer Annan et Joshua Duffus, dont l’indisponibilité jusqu’en 2026 était déjà sue, mais aussi Irvin Cardona. Ce dernier a pris une béquille lors du match nul contre le SC Bastia, après avoir été malade précédemment.

Eirik Horneland a annoncé, en revanche, le retour de Djylian N’Guessan, qui s’est entraîné toute la semaine. « On va le tester », a indiqué le coach de l’AS Saint-Etienne.

