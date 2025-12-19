Mercato FC Nantes : Mady Camara répond cash à Kita !

Annoncé sur les tablettes du FC Nantes pour le prochain mercato hivernal, le milieu de terrain guinéen, Mady Camara a mis fin aux rumeurs. Pas de transfert à Nantes cet hiver.

Mercato FC Nantes : Mady Camara dit non à Kita

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques jours. Les dirigeants du FC Nantes attendent cette fenêtre des transferts pour s’offrir de nouveaux joueurs. Et déjà une piste vient de s’éteindre. Pour renforcer l’entrejeu de l’équipe de Ahmed Kantari, la direction du FC Nantes a pensé à Mady Camara, international guinéen qui évolue en Grèce. Mais elle n’a pas obtenu une réponse favorable.

Ces derniers jours, de nombreux médias ont indiqué que le milieu de terrain guinéen est sur la short-list des dirigeants du FCN pour le mercato hivernal. Mais selon Foot Mercato, le joueur a même été surpris par l’intérêt nantais. Et surtout, il n’envisage aucun départ vers la Beaujoire.

À voir

Mercato FC Nantes : Un buteur nigérian arrive !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Roulement de tambour, un international français arrive !

Sous contrat avec le PAOK Salonique, Camara reste concentré et vise le titre en Grèce. Rien d’autre. Quitter un projet ambitieux pour jouer le maintien en Ligue 1 ne l’attire pas. L’ancien de l’AS Roma ne voit aucun gain sportif à ce changement. Autre obstacle : son club. Le PAOK n’est pas vendeur. Absent depuis fin octobre pour blessure, le milieu de 28 ans est attendu pour la seconde partie de saison. Il doit apporter un plus.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita s’offre un renfort de poids à 0€ !

Mercato FC Nantes : Trois pépites attendues à Nantes !

À voir

ASSE Mercato : L’avenir de Horneland à Sainté reste fragile

Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Petar Musa ?