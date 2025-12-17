PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Hakimi !

Le crack marocain du PSG, Hakimi retrouve le sourire après sa grave blessure. Le Lion de l’Atlas est prêt pour disputer la CAN.

PSG : Hakimi est de retour !

Une bonne nouvelle tombe pour Hakimi et le PSG. Le 4 novembre dernier, lors du match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Luis Diaz a taclé violemment le Lion de l’Atlas, provoquant une grave blessure à la cheville. Depuis, l’international marocain s’est éloigné des terrains.

Ces dernières semaines, Hakimi a travaillé avec acharnement pour revenir vite. Son objectif est de participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Depuis son pays d’origine, il a donné de ses nouvelles et rassuré tout le monde. Le Marocain est prêt pour faire son retour à la compétition.

À quelques jours du lancement de la CAN, la Confédération Africaine de Football a organisé un media day pour promouvoir la compétition. Dans ce cadre, la CAF a publié une vidéo d’Hakimi. Le joueur du PSG y effectue des jongles. Cela montre que sa forme revient.

Cette nouvelle fait plaisir au PSG, mais surtout au Maroc. Cependant, les Lions de l’Atlas ne prendront aucun risque. Hakimi ne jouera probablement pas le premier match contre les Comores dimanche soir. Sa participation face au Mali, le 26 décembre, reste incertaine. Le retour en compétition est envisagé pour le dernier match de poule contre la Zambie, le 29 décembre.

