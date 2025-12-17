OL : Comment combler l’absence de Niakhaté et Mata ?

Parti à la CAN, Moussa Niakhaté estime que l’équipe de l’OL va s’en sortir pendant son absence, ainsi que celui de Clinton Mata.

OL : Moussa Niakhaté et Clinton Mata absents

L’entraîneur de l’OL doit reconstituer sa défense en l’absence de Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Les internationaux Sénégalais et l’Angolais ont rejoint leur sélection respective, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025). Ils seront absents jusqu’au 18 janvier 2026, si leurs équipes vont jusqu’en finale.

Pour compenser l’absence deux défenseurs centraux, la direction de l’Olympique Lyonnais est entrée en contact avec Axel Disasi. En manque de temps de jeu à Chelsea, il est sollicité sous la forme d’un prêt.

Niakhaté assure que l’OL a un colectif assez fort pour combler leur abence

Si le club rhodanien n’obtient pas le prêt du défenseur central français, il ne devrait pas se faire de souci, selon Moussa Niakhaté. Ce dernier assure que l’équipe de Paulo Fonseca possède un collectif assez fort pour combler leur absence.

« J’ai plutôt confiance en l’effectif, on a construit un groupe. Même en l’absence de quelques joueurs, cet effectif marchera toujours. Corentin Tolisso (le capitaine) avait été blessé un match, on a su le gagner à Utrecht en Europa League. Clinton aussi n’était pas là, il n’y a pas si longtemps que ça, en Ligue Europa et en Ligue 1 aussi, on a gagné les deux matchs », a rappelé Moussa Niakhaté.

L’OL affrontera le FC Saint-Cyr-Collonges en coupe de France, dimanche, puis l’AS Monaco et le Stade Brestois en Ligue 1 en janvier. « On a un collectif, ce ne sont pas un ou deux joueurs qui font les différences. Ce ne sont pas les individualités les plus importantes, c’est le collectif, c’est ce qui fait notre force depuis six mois maintenant », a insisté le numéro 19 des Gones.

