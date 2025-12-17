Bonne nouvelle à l’OM : De Zerbi accueille deux renforts

C’est un véritablement soulagement pour l’OM en cette fin d’année 2025. Roberto De Zerbi voit son infirmerie se vider. Facundo Medina et Hamed Junior Traoré ont repris l’entrainement.

OM : Roberto De Zerbi récupère Facundo Medina et Hamed Junior Traoré

La fin d’’année 2025 sourit visiblement à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen enregistre deux retours importants avant d’affronter Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Facundo Medina et Hamed Junior Traoré sont de retour.

Les images publiées par l’OM confirment leur réintégration. Roberto De Zerbi pourra compter sur ces deux renforts clés pour le match de dimanche contre Bourg-en-Bresse. Facundo Medina et Hamed Junior Traoré vont mieux. Ils retrouvent le groupe après une très longue période d’indisponibilité.

Ces deux joueurs étaient absents depuis septembre dernier. Ils ont manqué plus de trois mois de compétition. Hamed Junior Traoré souffrait d’une profonde blessure à la cuisse. Tandis que l’ancien Lensois s’était blessé à la cheville lors de la victoire contre Ajax (4-0) en Ligue des champions.

Le Trophée des champions en ligne de mire

Leur retour à la compétition est un soulagement pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM voit désormais son infirmerie se vide peu à peu. Facundo Medina et Hamed Junior Traoré visent d’ailleurs une participation au Trophée des champions contre le PSG. Ce choc est prévu le 8 janvier prochain au Koweït.

