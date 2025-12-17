Mercato OM : Benatia s’active, un défenseur se rapproche !

Le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, et son équipe ont déniché un nouveau latéral gauche. Le défenseur marocain d’Utrecht, Souffian El Karouani, a fait l’objet d’une approche phocéenne.

Mercato : L’OM supervise Souffian El Karouani

Ce sujet prend de l’ampleur dans la presse phocéenne. L’équipe de Roberto De Zerbi réalise une première partie de saison intéressante. Mais elle manque de profondeur dans certains secteurs, dont la défense. L’entraîneur de l’OM aurait lui-même demandé à sa direction de faire un effort pour recruter un latéral gauche en janvier.

L’objectif est double : faire de la concurrence à Emerson Palmieri, tout en le faisant souffler de temps en temps. La direction de l’OM semble d’ailleurs d’accord pour faire plaisir à son entraîneur. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe travaillent même déjà sur plusieurs pistes dans ce secteur de jeu. Et l’une d’entre elles mène à Souffian El Karouani.

À voir

Mercato OL : Un gros coup à Manchester City tombe à l’eau

Lire aussi : Mercato OM : Arrivée imminente d’un attaquant à Marseille

Le défenseur marocain impressionne à Utrecht. Il est devenu le latéral le plus décisif d’Europe, ayant 3 buts et 15 passes décisives en 27 apparitions cette saison. Ses statistiques impressionnantes ne lui cependant pas permis d’être convoqué pour la CAN 2025. Une déception que le défenseur marocain n’a pas cachée.

Une rude concurrence se met en place

De son côté, l’OM multiplie les signaux concrets à son égard. Foot Mercato le confirme, le directeur sportif adjoint Federico Balzaretti et d’autres émissaires phocéens ont récemment supervisé Souffian El Karouani. C’était lors d’un match de Ligue Europa entre Nottingham Forest et Utrecht.

L’OM espère convaincre le joueur de 25 ans. D’autres clubs, tels que le FC Porto et Benfica Lisbonne, suivent également le dossier de près. Souffian El Karouani est lié au club hollandais jusqu’en juin 2026. Sa valeur marchande est fixée à 15 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un prix plus ou moins accessible aux finances marseillaises.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : N’Golo Kanté s’éloigne, un plan B annoncé !

À voir

Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Reda Belahyane

Mercato : De Zerbi vend la mèche pour un joueur phare

Pavard sanctionné, la tension explose en interne !