Mercato ASSE : Le départ d’Eirik Horneland réclamé

Alors que la direction de l’ASSE continue de faire confiance à Eirik Horneland, son départ est réclamé par des chroniqueurs du Sainté Night Club (SNC).

L’ASSE finit sur une série négative à la mi-saison

C’est la mi-saison et l’ASSE est provisoirement deuxième au classement de la Ligue 2, à 5 points du leader. Mais l’équipe Eirik Horneland a déjà enregistré 5 défaites, dont 4 lors des 8 derniers matchs. Elle a aussi concédé 3 matchs nuls et 25 buts en 17 journées de championnat.

Pour les dirigeants stéphanois, les Verts sont dans les clous de leur objectif, celui de finir à la 1re ou à la 2e place à l’issue de la saison. De ce fait, ils maintiennent leur confiance à l’entraîneur norvégien.

Horneland incapable de ramener l’ASSE en Ligue 1 ?

Une décision que certains supporters ne comprennent pas ! Pour ces derniers, Eirik Horneland doit rendre le tablier pour faire la place à un nouveau coach, capable de ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Car de l’avis de Pierre, un des chroniqueurs de l’émission, il y a des doutes qu’il puisse atteindre cet objectif.

« Je pense qu’Eirik Horneland peut être en incapacité de faire monter cette équipe. Je suis inquiet », a-t-il déclaré, tout en remettant en question la place d’Horneland dans le projet de KSV. « Je ne vois pas d’amélioration, au contraire, je vois une régression. […]. Ce n’était pas flamboyant, mais il y avait une certaine solidité. Depuis septembre, j’ai l’impression que tout se délite », a-t-il noté, en rappelant : « C’est le coach qui nous a fait descendre ».

« Saint-Etienne a besoin d’un électrochoc » pour rebondir

Un deuxième chroniqueur, dont les propos sont également rapportés par Peuple-Vert, enfonce le clou. « Est-ce que l’ASSE serait moins forte avec un autre coach ? Je ne pense pas« , répond Valentin, arguments à l’appui : « Olivier Dall’Oglio nous avait fait monter avec un effectif beaucoup moins dense et, à mon sens, de moindre qualité ».

Pour ce dernier, Ivan Gazidis doit limoger Eirik Horneland, car l’équipe « a besoin d’un électrochoc » pour rebondir. « À partir du moment où les résultats ne suivent plus, où le fond de jeu a disparu, il ne faut pas avoir d’état d’âme », glisse Valentin.

ASSE : Une défense, à 15 M€, aux abois !

Pour rappel, Kilmer Sports Ventures a investi 25 M€ dans le recrutement l’été dernier, malgré la relégation en Ligue 2. Plus précisément, le groupe canadien a dépensé 14,5 M€ pour renforcer la défense stéphanoise : Chico Lamba (6 M€), Joao Ferreira (3 M€), Strahinja Stojkovic (2,3 M€), Ebenezer Annan (2 M€) et Maxime Bernauer (1,2 M€).

Avec cet impoortant investissement, Eirik Horneland a du mal à construire une équipe solide, comme le montrent les résultats de l’AS Saint-Etienne. Elle possède la 3e pire défense de Ligue 2, avec 1,4 but concédé en moyenne par match.

