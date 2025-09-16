FC Nantes : Un nouveau forfait confirmé avant Rennes !

Il y a une grosse inquiétude au FC Nantes avant la réception du Stade Rennais en Ligue 1. Un meneur de jeu pourrait manquer ce choc.

FC Nantes : Francis Coquelin incertain pour le derby face à Rennes

L’inquiétude monte au FC Nantes avant la réception du Stade Rennais. Le derby approche, mais un cadre du milieu pourrait manquer. Samedi dernier, Francis Coquelin n’a pas pris part au déplacement à Nice. Rien n’avait filtré en conférence de presse. Pourtant, Ouest-France a confirmé son absence peu avant le match. Les Canaris ont donc affronté l’OGC Nice sans leur meneur de jeu.

L’explication se trouve une semaine plus tôt. Lors d’un amical contre Le Mans, le joueur de 34 ans a subi une blessure. Depuis, il est resté indisponible. La durée de son absence n’a pas été précisée. Sa présence face au Stade Rennais reste floue.

Ce coup dur tombe mal pour Luis Castro. Déjà en quête de solutions après la défaite sur la Côte d’Azur, l’entraîneur doit envisager une nouvelle composition sans Coquelin. Un choix contraint, alors que Nantes veut relancer sa saison et que Rennes arrive lancé après sa victoire contre Lyon. Depuis son arrivée, le milieu peine à enchaîner. Les blessures reviennent, stoppent son rythme et limitent son apport. La saison passée, il n’avait disputé que neuf rencontres, dont quatre comme titulaire.

