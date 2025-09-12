Ballon d’Or : Dembélé ou Yamal ? France Football lâche une bombe

À moins de deux semaines de la remise du Ballon d’Or, le suspense reste total. Entre l’élégance de Lamine Yamal et la renaissance d’Ousmane Dembélé, France Football entretient le mystère… et Florent Torchut, journaliste de l’hebdomadaire, vient d’ajouter de l’huile sur le feu.

Ballon d’Or : Dembélé-Yamal, duel au sommet

Depuis 1956, le Ballon d’Or incarne le Graal ultime, récompensant le joueur qui a marqué l’année. Cette fois, deux noms s’imposent : Lamine Yamal, prodige barcelonais, et Ousmane Dembélé, enfin épanoui sous le maillot du PSG. Le premier brille par son talent brut, le second par son efficacité et son aura retrouvée.

Mais faire un choix n’a rien d’évident. Florent Torchut lui-même avoue son désarroi : « Yamal est le meilleur joueur sur les qualités. Mais sur la saison, les gens auront peut-être plus tendance à parler de Dembélé. (…) Ce Ballon d’Or va être très indécis », a-t-il lâché. De quoi alimenter les débats jusque dans les cafés et vestiaires.

Et si la surprise venait du PSG ?

Si le duel Dembélé-Yamal semble tenir la corde, une surprise n’est pas exclue. Achraf Hakimi, étincelant avec Paris, reste en embuscade. « Dernièrement, on parlait d’Hakimi, il y aura forcément beaucoup de joueurs du PSG. Vitinha, Joao Neves par exemple », glisse Torchut.

Autrement dit, la soirée du 22 septembre pourrait réserver un scénario inattendu. Et si, finalement, cette distinction ne se jouait pas uniquement entre Barcelone et Paris, mais au sein même du vestiaire parisien ? Le suspense est total, et France Football se frotte les mains : rarement un millésime aura semblé aussi ouvert.