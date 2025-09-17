Mercato : 50M€ ou rien, l’Atalanta a refroidi le PSG !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos va suivre la performance de l’une des anciennes cibles du club de la capitale ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Mercato : le PSG a tenté le coup pour Scalvini

Le PSG attend de pieds fermes l’Atalanta Bergame en Ligue des champions ce mercredi au Parc des Princes. Dans l’effectif italien, un nom attire l’attention. Il s’agit de Giorgio Scalvini. Le défenseur central de 21 ans faisait partie des cibles du PSG il y a deux ans. Le club parisien avait même tenté de le recruter.

Ces dernières saisons, le PSG mise sur les jeunes talents pour renforcer son effectif. Cet été, peu de recrutements ont eu lieu. Pourtant, en 2023, une pépite aurait pu rejoindre Paris. Giorgio Scalvini intéressait les dirigeants parisiens à l’époque. Une offre avait même été formulée. Le PSG a été stoppé. Scalvini, entré en pro à 17 ans avec l’Atalanta, attire les convoitises depuis plusieurs saisons.

Selon Tuttomercatoweb, le PSG a proposé 35 M€ plus bonus. L’Atalanta, elle, a tenu bon : elle exigeait 50 M€. Le PSG pourrait-il relancer le dossier ? Son nom avait peu circulé lors du mercato estival. Le club de la capitale cherche à renforcer sa défense et pourrait tenter le coup lors du prochain mercato hivernal.