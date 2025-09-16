PSG : Campos sort une révélation flatteuse sur Luis Enrique

Invité de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a fait une révélation flatteuse sur son entraîneur Luis Enrique. Le technicien espagnol a révolutionné la philosophie de jeu chez les Rouge et Bleu.

PSG : Luis Campos met en avant les préceptes de Luis Enrique

Nommé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Ligue des Champions deux ans plus tard. Grâce à un jeu, qui a ébloui toute l’Europe, le Paris Saint-Germain a presque tout raflé durant l’exercice 2024-2025, puisque la bande à Ousmane Dembélé a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions et la Supercoupe d’Europe. Pour Luis Campos, cette réussite porte la griffe d’un seul homme, Luis Enrique.

« Au PSG, on a un trio très important. Le président donne sa vie pour le club. Le coach a une énergie qui ne s’arrête jamais. Il a de la gazoline », a confié le dirigeant portugais sur les antennes de RMC avant de mettre en avant les préceptes de l’ancien coach du FC Barcelone.

« On a discuté de comment on va reconstruire l’équipe. Un des secrets de Luis Enrique, c’est qu’on a une identité de jeu, avec des mouvements qu’on répète. Quand le coach est arrivé, il m’a dit ‘Luis, cette année, on va avoir une amélioration. Quand tu vas voir les joueurs bouger sur le terrain, tu ne vas pas comprendre’. Je me rappelle d’un match à Lille et un joueur lillois m’a dit : ‘Je ne comprends pas ton équipe, parce que les joueurs bougent partout’.

Quand on parle d’Hakimi, d’arrière droit, de tout ça, notre équipe est difficile à comprendre pour l’adversaire. Cette imprévisibilité nous aide beaucoup », a expliqué Luis Campos. Totalement convaincu par le travail de son entraîneur, le Paris SG a prolongé son contrat en février passé. Il est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027.