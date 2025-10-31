Mercato PSG : Haaland sur le départ, bonne nouvelle pour le Paris SG

Erling Haaland serait sur le point de faire trembler le prochain mercato estival. Parti pour rester à Manchester City jusqu’en 2034, le Norvégien pourrait finalement prendre la porte. De quoi raviver les rêves de grandeur du PSG, en quête d’une figure de proue pour son attaque.

Haaland, la fin d’une ère à Manchester City ?

Enrôlé en 2022 pour 60 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Erling Haaland avait tout pour durer à l’Etihad Stadium. L’ogre nordique, chouchou de Pep Guardiola, a empilé les buts, les records et les trophées, au point d’incarner l’avenir des Skyblues. En janvier dernier, il prolongeait même jusqu’en 2034, preuve d’un mariage parfait entre efficacité et ambition.

Mais à en croire Keith Wyness, ancien CEO d’Aston Villa, la flamme pourrait bien vaciller. Dans une déclaration choc à El Chiringuito, il a lâché : « Je vois Erling Haaland partir cet été ». Des propos qui résonnent comme une bombe dans un vestiaire déjà fragilisé par les tensions internes et la lassitude du serial buteur.

Mercato PSG : Haaland, une occasion à saisir pour le Paris SG ?

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche une nouvelle tête d’affiche pour son attaque. Si les rumeurs autour de l’ancien du Borussia Dortmund se confirment, Doha pourrait bien se jeter sur l’occasion. L’idée d’associer le Norvégien à l’attaque parisienne fait déjà frissonner les supporters.

Et si, après Messi, Neymar et Mbappé, le Paris Saint-Germain s’offrait le cyborg norvégien ? Le prochain mercato d’été pourrait bien écrire un nouveau chapitre explosif de la saga du Parc des Princes.

