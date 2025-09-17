OM : Rulli explique pourquoi Carvajal a pété les plombs

Le gardien de but de l’OM, Géronimo Rulli a donné sa part de vérité après son altercation avec Dani Carvajal.

Real Madrid vs OM : Rulli raconte l’altercation qui a coûté cher à Carvajal

Mardi soir, au Santiago Bernabeu, le gardien de but de l’OM Géronimo Rulli ne s’est pas seulement illustré par ses arrêts spectaculaires. Le portier argentin a aussi été au cœur d’une altercation avec Dani Carvajal. Le latéral droit espagnol, énervé, a fini par donner un léger coup de tête à Rulli. Ce geste a suffi à provoquer l’expulsion de Carvajal et à laisser Rulli au sol pendant de longues minutes.

Après le match, Rulli est revenu sur l’incident. Il explique que tout a commencé à un moment précis du match. Carvajal était seul. Rulli avançait, main levée, pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Le défenseur espagnol a retiré sa main. La dispute a éclaté rapidement. Ensuite, Carvajal lui a donné un coup de tête, du bas vers le haut du nez. Rulli précise que la différence de taille a peut-être joué.

Carvajal a immédiatement compris qu’il avait commis une erreur. Rulli ajoute que son nez va bien. Il avait mal sur le moment, mais il n’y a pas eu de blessure grave. Tout est rentré dans l’ordre après l’incident. « C’était un moment du match. Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n’ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu’il avait fait une erreur, c’est tout. Mais mon nez va bien ; j’avais mal, mais tout allait bien. », a-t-il expliqué.