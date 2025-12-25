ASSE : Encore une preuve de l’irrégularité de Saint-Etienne

Le site internet de la Ligue 2 BKT indique pourquoi l’ASSE n’a pas écrasé le championnat, alors que le club a investi 25 M€ pendant le mercato d’été.

L’ASSE devancée par Troyes et le Red Star sur le podium

L’ASSE a fini sur le podium de la Ligue 2 à la mi-saison. Elle est précisément troisième avec 30 points et possède la meilleure attaque. Les Verts ont marqué 35 buts en 17 journées, soit 2,05 buts inscrits par match. En revanche, ils ont la 4e mauvaise défense, avec 25 buts encaissés, soit 1,4 but concédé en moyenne par match.

Dans la course pour la remontée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne compte 5 points de retard sur l’ESTAC, le leader, et 2 de moins que le deuxième, le Red Star. Ayant pour objectif de finir à la première ou deuxième place du podium, ce qui est synonyme de qualification directe pour la Ligue 1, les Stéphanois sont donc dans leur objectif à la mi-saison.

ASSE : Seul Tardieu dans l’équipe type de la Ligue 2

Néanmoins, ils doivent faire des ajustements dans leur équipe, pendant le mercato hivernal, afin de pourvoir mieux rivaliser avec leurs concurrents dans la course vers l’élite. Le besoin de renforcer l’équipe d’Eirik Horneland ressort dans le bilan de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

En effet, l’ASSE ne compte qu’un seul joueur, Florian Tardieu, dans l’équipe type, à la mi-saison. Alors que l’ES Troyes AC place trois joueurs dans le Onze de la Ligue 2 BKT : Tawfik Bentayeb (le meilleur buteur de la Ligue 2), Merwan Ifnaoui et Ismaël Boura. Deux joueurs de USL Dunkerque sont également dans l’équipe de la LFP. Ce sont : le capitaine Vincent Sasso et Alec Georgen.

Panini 🤝 @MonPetitGazon



Le XI de la 1ère partie de saison ! ✨



🎁 Tente de gagner ton album complet Panini 2025/26 :

👉 RT cette publication

👉 Commente le GOAT de ce XI et tag le compte de @Panini_fr



Bonne chance à tous ! pic.twitter.com/uA0SVUovRO — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) December 24, 2025

