Mercato PSG : Luis Enrique vise un incroyable coup au Real

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, le PSG pourrait frapper un coup au Real Madrid lors du mercato hivernal qui s’ouvre dans une semaine. Une idée de Luis Enrique, l’entraîneur espagnol du club de la capitale.

Mercato PSG : Luis Enrique en pince pour un défenseur central du Real

D’après la presse espagnole, Luis Enrique aurait demandé à Luis Campos de se positionner sur Antonio Rüdiger, en fin de contrat au Real Madrid le 30 juin prochain. En effet, selon les informations de Defensa Central, l’entraîneur du PSG verrait dans le rugueux défenseur allemand un renfort d’expérience capable de stabiliser son arrière-garde la saison prochaine.

Plus dans les plans des dirigeants madrilènes, le joueur de 32 ans pourrait devenir l’un des objectifs prioritaires du Paris Saint-Germain à moyen terme. En Allemagne, le journal Bild confirme l’intérêt du PSG pour Antonio Rüdiger et évoque même un « chèque en blanc » pour attirer l’ancien taulier de Chelsea. Rüdiger, récemment ralenti par plusieurs blessures au genou et à la cuisse, reste un cadre du Real Madrid malgré des difficultés physiques récurrentes.

À ce stade, ni le club madrilène ni le joueur n’ont laissé entendre qu’une séparation était envisagée. Mais aucune prolongation ne pointant à l’horizon, une belle offre pourrait convaincre Florentino Pérez de lui délivrer un bon de sortie en janvier, histoire de ne pas le voir partir gratuitement dans six mois. Mais le Paris SG est loin d’être seul sur ce coup.

Antonio Rüdiger courtisé par Galatasaray

Alors que l’hiver approche, les coulisses du mercato s’agitent déjà autour du nom d’Antonio Rüdiger. Selon AS, le défenseur du Real Madrid figure désormais en tête de liste des ambitions de la formation turque, qui cherche à frapper un grand coup sur le marché. L’intérêt du club stambouliote était déjà évoqué au cours des derniers mois.

Toutefois, il se précise à l’approche d’une période où le joueur sera libre d’entamer des discussions avec des clubs étrangers. Depuis son arrivée à Istanbul, Davinson Sanchez s’est imposé comme une pièce maîtresse du dispositif défensif. Les dirigeants turcs souhaitent désormais lui adjoindre un partenaire expérimenté pour hausser leur niveau en Ligue des champions.

Dans cette optique, Antonio Rüdiger incarne parfaitement le profil recherché. L’international allemand est habitué aux joutes européennes et doté d’une expérience précieuse des grands rendez-vous sous les couleurs de Chelsea puis du Real Madrid.

Le champion de Turquie place ainsi cette possible arrivée parmi ses priorités. Il est convaincu qu’un duo Sánchez–Rüdiger pourrait transformer son assise défensive et renforcer considérablement son statut continental. Reste maintenant à voir ce que vont décider Xabi Alonso et le staff madrilène dans ce dossier. Le Paris Saint-Germain reste à l’écoute.

