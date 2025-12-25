Mercato : L’OM prêt à mettre 58M€ pour un ancien du PSG !

Après Adrien Rabiot et Timothy Weah, l’OM pourrait refaire le coup avec un autre ancien joueur du PSG. Le club marseillais pourrait même réaliser le plus gros investissement de son histoire.

Mercato : Un ex-milieu du PSG fait rêver l’OM

Transféré du Paris Saint Germain à Manchester United en août 2024, Manuel Ugarte pourrait déjà faire ses valises pour quitter la Premier League. Le milieu de terrain de 24 ans pourrait même faire son retour en Ligue 1 dans les semaines ou mois à venir. En effet, l’international uruguayen serait dans les plans de Medhi Benatia.

D’après les informations d’Ekrem Konur, le directeur sportif de l’OM surveillerait la situation de Manuel Ugarte. Mais la formation phocéenne n’est pas le seul club intéressé en France, puisque l’Olympique Lyonnais serait aussi à l’affût pour attirer l’ancien joueur du Sporting Portugal. Déjà à la lutte pour Himad Abdelli, milieu offensif d’Angers SCO, les deux clubs olympiens se retrouvent à nouveau en concurrence pour le compatriote d’Edinson Cavani.

Impressionnant à ses débuts au PSG, Ugarte a rapidement perdu les faveurs de Luis Enrique. Son volume à la récupération ne suffisait plus pour compenser ses lacunes balle au pied. Et avec la signature de Joao Neves, il n’avait plus sa place à Paris. Transféré à Manchester United pour 50 millions d’euros à l’été 2024, le natif de Montevideo n’est pas non plus parvenu à convaincre Ruben Amorim, le manager des Red Devils, qui avait pourtant fait de lui l’un de ses piliers au Sporting Portugal.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, l’Uruguayen est carrément sur le départ et l’OM veut en profiter pour la rapatrier en Ligue 1cet hiver. L’OL aussi. Mais les deux clubs olympiens devront se montrer très convaincants dans ce dossier.

Grosse concurrence pour Manuel Ugarte

Poussé vers la sortie à Manchester United, Manuel Ugarte intéresserait également le Napoli, Glatasaray, Aston Villa, la Juventus Turin, Newcastle United ou encore l’Atlético Madrid. L’Olympique de Marseille et l’OL auront donc fort à faire dans ce dossier, sans compter que le club anglais ne compte pas brader son joueur. En effet, malgré son statut de remplaçant cette saison, Manuel Ugarte est estimé entre 51 et 58 millions d’euros par ses dirigeants. Affaire à suivre…

