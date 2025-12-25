Mercato FC Nantes : Kita annonce du très lourd cet hiver !

Avant-dernier de Ligue 1 après la première partie de saison, le FC Nantes se retrouve en grande difficulté sportive. Désireux de remonter au classement afin d’éviter la relégation à l’issue de l’exercice en cours, le club de Waldemar Kita s’apprête à multiplier les transferts en janvier.

Mercato : Waldemar Kita promet un hiver XXL au FC Nantes

En grande difficulté sportive à la trêve hivernale, le FC Nantes s’apprête à vivre un mois de janvier agité. Actuel 17e de Ligue 1, le club nantais veut frapper fort sur le marché des transferts. Waldemar Kita est prêt à consentir d’importants efforts financiers pour éviter une nouvelle désillusion. Le FC Nantes a besoin d’un ailier droit, d’un milieu relayeur et de deux défenseurs centraux en urgence.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Un gros coup se prépare en coulisses

À voir

Mercato : L’OM prêt à mettre 58M€ pour un ancien du PSG !

De lourds investissements pour un club sur la corde raide financièrement avec la crise des droits TV en Ligue 1. Néanmoins, Waldemar Kita sait comment se renforcer efficacement cet hiver, selon Ouest-France. Le président nantais convoite des joueurs libres sur le marché ainsi que des bons éléments en prêt. Pour espérer se maintenir dans l’élite, le FC Nantes va devoir renforcer massivement son effectif.

Selon le journal régional, plusieurs postes sont identifiés comme prioritaires : un ailier droit, un milieu relayeur et deux défenseurs centraux. Un chantier important pour un club fragilisé financièrement, notamment par la crise des droits TV. Mais Waldemar Kita ne compte pas rester les bras croisés.

Kita promet de gros salaires pour la remontée

Toujours selon Ouest-France, le président nantais privilégie des joueurs libres et des prêts ciblés, une stratégie déjà utilisée par le passé. Pour convaincre, le FC Nantes est prêt à proposer quatre salaires conséquents, au-dessus de sa grille habituelle. Des efforts financiers assumés par Waldemar Kita en personne, déterminé à éviter une relégation qui aurait des conséquences sportives et économiques majeures.

Le dirigeant franco-polonais préfère investir maintenant plutôt que replonger en Ligue 2, une division quittée en 2013 après quatre saisons compliquées. Des cibles que Waldemar Kita entend séduire par le portefeuille. Le boss du FC Nantes devrait ainsi faire « de gros efforts financiers au niveau des salaires » pour faire basculer certains dossiers.

À voir

Mercato SRFC : Le premier renfort de l’hiver déjà bouclé ?

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Lomboto ?

Une stratégie indispensable pour attirer des pépites en prêt notamment. Ces dépenses seront assurées personnellement par l’homme d’affaires franco-polonais. Ce dernier préfèrera toujours cela à une relégation en Ligue 2. Une division quittée en 2013 après un passage douloureux de quatre ans.