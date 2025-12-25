Mercato SRFC : Le premier renfort de l’hiver déjà bouclé ?

Alors que le SRFC (Stade Rennais) avance sur le dossier du crack argentin de Manchester City, Claudio Echeverri, Habib Beye pourrait voir débarquer un renfort totalement inattendu cet hiver. Explications.

Mercato SRFC : Un milieu offensif de retour à Rennes

Sans surprise, le Mercato va faire parler de lui dans les prochaines semaines, le Stade Rennais étant un acteur majeur de celui-ci ces dernières années. Le SRFC pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal et souhaiterait surtout enrôler un milieu offensif. Himad Abdelli (Angers SCO), Ilan Kebbal (Paris FC) ou encore Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) seraient notamment ciblés par le SRFC.

Mais cette quête d’un nouveau numéro 10 pourrait bien être compliquée par le retour d’un joueur prêté : Albert Gronbaek. Prêté cette saison au Genoa, le Danois peine à s’imposer en Serie A. Selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira, il ne ferait plus partie des plans du club génois et pourrait revenir à Rennes cet hiver.

Valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, il sera intéressant de voir si Habib Beye envisage de lui donner une seconde chance ou s’il devra se trouver une nouvelle destination. Dans le même temps, du côté de Nice, il semble acté que Jérémie Boga ne portera plus les couleurs azuréennes durant la deuxième partie de saison.

L’Ivoirien pourrait même faire son retour en Serie A puisque la Fiorentina aurait marqué son intérêt selon Nicolo Schira. D’autres clubs italiens seraient néanmoins sur le coup. Une bonne nouvelle pour le Gym, qui pourrait profiter de ce départ pour libérer un peu d’argent et boucler la venue d’Elye Wahi.

Le quotidien Le Parisien est formel : du côté des dirigeants niçois, on souhaite boucler l’arrivée de l’ancien Lensois et Marseillais dans les prochains jours. Un prêt jusqu’à la fin de la saison est toujours étudié tandis que le principal intéressé serait « très motivé » à l’idée de retrouver Franck Haise. Affaire à suivre.