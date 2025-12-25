FLASH Mercato : Après Endrick, l’OL écoeure encore l’OM !

Après avoir officialisé l’arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’OL pourrait encore damer le pion à l’OM sur un autre dossier du mercato hivernal qui s’ouvre dans une semaine.

La tension monte sur le marché des transferts en Ligue 1 autour d’un nom désormais à la bouche de tous les observateurs : Himad Abdelli. À quelques mois de la fin de son contrat avec Angers SCO, le milieu offensif algérien fait figure de premier choix pour plusieurs grands clubs français, prêts à tout pour s’attacher ses services. Le feuilleton s’annonce haletant, avec déjà une première bataille lancée en coulisses.

À 26 ans, le natif de Montivilliers est devenu l’un des profils les plus observés du Championnat de France. L’OM, l’OL et le Stade Rennais seraient positionnés pour l’attirer dès cet hiver. Pour éviter de le laisser partir gratuitement l’été prochain, les dirigeants d’Angers pourraient se résoudre à accepter un joli chèque pour se séparer de lui en janvier, selon Ekrem Konur.

Si l’élite française s’emballe, la concurrence ne se limite pas à l’Hexagone. En effet, des clubs de premier plan en Italie et en Espagne surveilleraient aussi avec attention le dossier Abdelli, espérant profiter de la situation contractuelle du joueur pour réaliser une bonne affaire durant l’été.

Convoité de toutes parts, Himad Abdelli affiche ses priorités : s’engager dans la durée et grandir dans un cadre solide. Le meneur de jeu angevin souhaiterait parapher un contrat de trois ans minimum, avec l’idée de s’inscrire pleinement dans un projet sportif ambitieux et construit. Et aux dernières nouvelles, l’OL aurait damé le pion à la concurrence dans ce dossier.

Accord entre l’OL et Himad Abdelli

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, Himad Abdelli pourrait quitter les rangs d’Angers SCO lors du mercato hivernal, qui ouvre ses portes dans une semaine. Si les premières rumeurs assuraient que l’ancien milieu offensif du Havre AC donnait sa préférence à l’OM, Abdelli serait désormais en discussions avancées avec l’Olympique Lyonnais.

Le quotidien L’Équipe assure même qu’un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre le joueur de 26 ans et la direction du club rhodanien. Il reste désormais à Lyon de trouver un terrain d’entente avec Angers, qui réclamerait entre 3 et 4 millions d’euros pour laisser partir l’international algérien cet hiver. En quête d’un ou deux milieux de terrain cet hiver, les dirigeants marseillais vont donc devoir tirer une croix sur cette piste après Endrick.

