PSG Mercato : Une cible du Paris Saint-Germain s’impatiente

Repoussé par l’AS Monaco une première fois, le PSG traîne désormais les pas pour Maghnes Akliouche, alors que ce dernier attend impatiemment une nouvelle offensive du club de la capitale.

Mercato : L’AS Monaco recale le PSG pour Maghnes Akliouche

Ayant crevé l’écran la saison dernière sous le maillot de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche attire des convoitises. Pendant le mercato d’été, iIl était sollicité par de grands clubs à l’étranger, et surtout par le PSG en Ligue 1. Les Parisiens étaient même passés à l’offensive pour le recruter. Mais leur offre était inférieure à la demande du club de la Principauté.

La direction monégasque exigeait près de 70 millions d’euros pour son milieu offensif. Cette demande jugée élevée avait refroidi le Paris Saint-Germain. Surtout qu’il avait déjà investi le même montant dans le transfert de Khvicha Kvaratskhelia de Naples, en janvier 2025.

Akliouche rêve toujours de rejoindre le Paris Saint-Germain

Le jeune ailier droit rêvait pourtant de rejoindre l’équipe des champions d’Europe 2025 l’été dernier. D’ailleurs, il en rêve toujours. En effet, il s’est fixé de quitter son club formateur en 2026. Par conséquent, il espère une nouvelle offre de Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi que l’AS Monaco revoit ses exigences à la baisse. Selon Foot Parisien, « le PSG devrait mettre entre 50 et 60 millions d’euros pour convaincre les Monégasques ».

Sous contrat sur le Rocher jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche est évalué à 45 millions d’euros. Notons par ailleurs que le joueur de 23 ans a intégré l’Equipe de France en septembre 2025 grâce à ses performances avec l’AS Monaco en 2024-2025. Il compte à ce jours 5 sélections, pour un but inscrit.

