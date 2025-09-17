Mercato OM : De Zerbi boucle un joli deal en pleine nuit

L’OM s’est appuyé sur un allié de poids, au cours du mercato estival, pour boucler une signature de choix en pleine nuit : Roberto De Zerbi. C’est au cœur de discussions nocturnes que Timothy Weah a fini par dire « oui » à Marseille, convaincu par la détermination de son entraîneur italien.

Mercato OM : Timothy Weah séduit par les appels nocturnes de De Zerbi

Mardi soir, après avoir inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face au Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, Timothy Weah s’est confié sur les coulisses de son arrivée à l’OM. Prêté avec option d’achat par la Juventus, l’international américain (45 sélections) a révélé l’importance capitale de Roberto De Zerbi dans ce choix.

Lire aussi : Après Real-OM, Timothy Weah secoue le vestiaire !

« Personnellement, c’est un entraîneur de joueurs, il aime ses joueurs. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu au club. Il m’appelait tard le soir pour me dire à quel point il me voulait », a-t-il expliqué devant les caméras de CBS Sports, un large sourire aux lèvres.

Weah prêt à tout donner pour son coach

Au-delà des simples mots, Timothy Weah a tenu à souligner l’impact de la philosophie de De Zerbi. Son but contre le Real Madrid est venu confirmer un engagement total envers son nouvel entraîneur et ses idées de jeu. « Il va pouvoir faire de moi un meilleur joueur, je crois en sa philosophie, je crois en tout ce qu’il fait et il transmet sa passion. Quand on a un coach qui aime le football, ça te donne aussi envie d’aimer le jeu et de prendre du plaisir à jouer », a poursuivi l’attaquant.

À voir

PSG-Atalanta (4-0) : Ligue des Champions, Paris déroule

Lire aussi : Classique PSG-OM : De Zerbi proche de récupérer un renfort

Avant de conclure dans une déclaration forte : « Je suis super heureux d’être l’un de ses joueurs et je me battrai jusqu’à la mort pour lui ». Ce recrutement inattendu, bouclé à la faveur de la ténacité de Roberto De Zerbi, pourrait bien changer le visage de l’OM cette saison. Timothy Weah, déjà buteur en Ligue des champions, semble lancé sur les rails d’une aventure marseillaise prometteuse.